В Подмосковье задержаны подозреваемые в серии убийств с 2000 года

В Московской области задержаны участники банды, которые подозреваются в серии убийств. Речь идет о десяти убийствах в Сергиево-Посадском районе Мособласти, а также в Костромской и Ярославской областях. Преступления совершались с 2000 по 2019 год.

Полицейские задержали предполагаемого организатора и семерых участников банды. «В ходе обысков у них изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе оперативной работы были установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам, совершенным с использованием огнестрельного оружия. ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 УК РФ («Бандитизм»).