Решение о проведении матчей на «Самара Арене» будет принято позже

Решение о проведении матчей на «Самара Арене» будет принято после тщательной экспертизы выявленных дефектов. Об этом сообщили “Ъ-Волга” в пресс-службе регионального министерства спорта со ссылкой на директора ГАУ СО «Самара Арена» Виталия Иванова.

Ближайшая игра на «Самара Арене» должна состояться 6 марта 2021 года. В рамках 28-го тура ФНЛ «Крылья Советов» встретятся с московским коллективом «Чертаново».

Ранее сообщалось, что на стадионе «Самара Арена» специалисты в ходе осмотра выявили дефекты горизонтальных металлоконструкций. На текущий сезон в качестве резервной домашней арены самарской команды заявлен стадион «Металлург».

«Пока делать какие-либо выводы и оценки преждевременно. Однозначно, вопрос безопасности объекта – самый главный. Матч будет проводиться только при 100 % гарантии безопасности стадиона и разрешении от компетентных ведомств»,, — цитирует господина Иванова пресс-служба минспорта региона.

Вместимость «Самара Арены», построенной в 2018 году, составляет 45 тыс. зрителей. На «Самара Арене» прошли шесть матчей ЧМ-2018 и финал Кубка России сезона-2018/2019. Стадион является домашней ареной для футбольного клуба «Крылья Советов», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Андрей Сазонов