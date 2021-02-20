Morgan готовит новый спорткар Plus 8 GTR

Morgan Plus 8 GTR. Фото: Morgan Motor

Morgan Plus 8 GTR. Фото: Morgan Motor

В основу модели лягут алюминиевые шасси Morgan Plus 8, выпущенные до 2018 года, подготовленные для другого, но так и нереализованного проекта. Взяв за основу купе Morgan Aero 8, с учетом гоночного опыта марки и построят купе Plus 8 GTR.

Автомобиль получит развитый аэродинамический обвес, колесные диски с креплением центральной моногайкой, остекление дверей со сдвижными форточками и дизайн в стиле гоночного Morgan Plus 8 1990-х годов.

Новый Plus 8 GTR будет оснащаться 4,8-литровым бензиновым 362-сильным двигателем V8 от BMW, но мощность мотора в версии для Morgan пока не названа. Заказчики заднеприводного купе смогут выбрать между 6-ступенчатой механической коробкой передач и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF.

Всего построят 9 экземпляров Morgan Plus 8 GTR, каждый из которых соберут вручную специалисты подразделения Morgan Design and Engineering Centre в Великобритании. Напомним, выпуск спорткаров Morgan с двигателями V8 был завершен в 2018 году.