Юлия Железняк покинула пост начальника управления по туризму минэкономики Удмуртии

Юлия Железняк освободила должность начальника управления по развитию туризма и туристской деятельности минэкономики Удмуртии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я приняла решение завершить службу в должности начальника управления по развитию туризма и туристской деятельности министерства экономики республики. Огромная благодарность за приглашение, предоставленную возможность и доверие главе Удмуртии Александру Бречалову, за личный пример лидера, обучение и опыт работы в сильной команде управления регионом. Невероятные два года государственной службы, где было много интересных событий, планов, знакомств с настоящими людьми дела и стратегически важных для развития отрасли результатов»,— отметила госпожа Железняк.

Ранее сообщалось, что основателю крупной сети кофеен Роману Никитину предложили возглавить сферу туризма в Удмуртии. В пресс-службе главы пояснили, что сейчас господин Никитин работает внештатно совместно с командой Юлии Железняк.