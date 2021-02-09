К туризму найдут предпринимательский подход

Предпринимателю, основателю крупной сети кофеен Роману Никитину предложили возглавить сферу туризма в Удмуртии. И.о. первого зампредседателя правительства республики Константин Сунцов подчеркнул, что преимуществами Никитина являются знание маркетинга, умение создавать турпродукт, а также скорость мышления и работы. Некоторые участники рынка туриндустрии отмечают, что туристический продукт является особенным и создать его, даже разбираясь в маркетинге, достаточно сложно.

О сделанном предпринимателю Роману Никитину предложении возглавить сферу туризма в Удмуртии в минувшие выходные сообщил на своей странице во «ВКонтакте» и.о. первого зампредседателя правительства республики Константин Сунцов. Он разместил фотографию со встречи с предпринимателем. В своем посте он не уточнил должность, которую займет господин Никитин.

«Задача амбициозная, сложная и близка к невозможной. Но это так похоже на предпринимательство — в условиях ограниченных ресурсов создать качественный, востребованный и конкурентоспособный продукт. В современном мире эта должность звучит как Destination Marketing Officer. И здесь, безусловно, очень важны такие способности Романа как знание маркетинга, создание продукта, скорость мышления и работы, умение давать результат. Кроме того, он хорошо знает Удмуртию и мир»,— сообщил господин Сунцов.

По его словам, первыми задачами на должности Романа Никитина станут анализ существующей команды, инфраструктуры, сбор необходимых данных и создание пути туриста.

Как пояснили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, сейчас господин Никитин входит в курс дела и пока работает внештатно совместно с командой начальника управления по развитию туризма и туристской деятельности министерства экономики Удмуртии Юлии Железняк.

Семь лет назад Роман Никитин с предпринимателем Алексеем Мироновым создал бизнес-холдинг «Маяк 13». Господин Никитин является основателем сети тайм-кофеен New York Coffee, закусочных Hotdogger, кофеен Coffee Moose, со-основателем сети кофе-баров Jeffrey's Coffee, сети тату-салонов Needle Tattoo, а также компании Roastery shop. По данным «СПАРК-Интерфакс» господин Никитин владеет долей в 50% ООО «Кофи Чак», чистая прибыль которого в 2019 году составила 2,2 млн руб. Также ему принадлежит 50% зарегистрированного в 2020 году ООО «Маяк 13». Он также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

«Последствия пандемии заставили обратить внимание на внутренний туризм. Благодаря федеральным мерам поддержки в виде "туристического кэшбэка", грантов на создание туристической инфраструктуры в виде модульных гостиниц, туристических троп, и региональным — субсидиям и налоговым льготам — отрасль получила поддержку в сложное время. Моя первоочередная задача — развитие новых направлений и усиление уже существующих. Буду работать в тандеме с действующей командой»,— прокомментировал Роман Никитин.

Руководитель удмуртского отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова подчеркнула, что туристический продукт является особенным и создать такой продукт, даже разбираясь в маркетинге, достаточно тяжело. «Во-первых, нужен опыт именно в создании турпродукта. Во-вторых, мало создать продукт, нужно суметь его хорошо продвинуть на общероссийский рынок, так как Удмуртию сейчас надо продвигать именно на общероссийском уровне. В-третьих, у нас и до этого ставили предпринимателей: руководил туризмом Илья Кычанов, сейчас руководит Юлия Железняк. Нужен человек, обладающий хорошими организаторскими данными, имеющий практический опыт работы именно в туризме, умеющий работать с туристическим сообществом»,— считает госпожа Захидова.

По ее словам, сейчас в Удмуртии отрасль туризма более-менее продвигают, налажены связи с Москвой, есть конкретный продукт, который надо продвигать. «Удмуртия работает в этом направлении, появились гастрономические туры, туры на выходные. Нам нужно создавать туры, отвечающие новым требованиям качества, современные туристические объекты, широко предлагать их по России, выходить на прием иностранцев, когда снимут ограничения из-за пандемии. Нужно обязательно вводить стандарты качества обслуживания, готовить профессиональные кадры – хороших гидов»,— считает Елена Захидова.

Директор туристической компании «Горизонт» Андрей Гавриков отметил, что пока им не представили господина Никитина, поэтому его приход в отрасль пока сложно комментировать. «Если он встретится с представителями туристических компаний Ижевска и покажет, что и как он видит, тогда мы сможем что-то понять, а реагировать на пост в соцсетях — это несерьезно. Если говорить в целом о развитии туризма в Удмуртии, то стоит отметить, что у нас до сих пор нет единого реестра туристических объектов республики, единой карты туристических возможностей, статистики. Надо сесть, посчитать статистику, чтобы понимать, что происходит. Раз новый человек — предприниматель, я думаю, он сначала сядет и посмотрит, что у нас есть и потом определит, что нужно сделать»,— говорит господин Гавриков.

Оксана Мымрина