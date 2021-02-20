В Россию не пустили почти 20 тонн несертифицированных яблок, следовавших в Петербург

На фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки» в Псковской области запретили ввоз партии яблок весом 19,4 тонны. Груз из Северной Македонии следовал в Санкт-Петербург в адрес неназванного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Партию пытались провезти еще 17 февраля, но на груз не обнаружилось необходимого фитосанитарного сертификата. По этой причине ввоз «потенциально небезопасной» продукции был запрещен.

Ранее Россельхознадзор не пустил в Санкт-Петербург груз риса, зараженный мертвыми насекомыми.