Правительство: зарплаты свердловчан в 2020 году выросли почти на 5%

Среднемесячная зарплата жителей Свердловской области в период с января по ноябрь 2020 года выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 42 143 руб., сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам директора департамента по местному самоуправлению Вадима Дубичева, на результаты повлияло выполнение программы губернатора Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». «Только благодаря программе нам удалось выдержать стресс-тест, который нанес по экономике региона 2020 год. Это позволяет говорить, что работа по государственному планированию в области будет продолжена и усилена»,— отметил господин Дубичев.

По предварительным данным, в регионе превышены показатели по некоторым пунктам «Пятилетки развития»: по доступу к первичной и скорой медицинской помощи (+6%), по доле закупок для обеспечения государственных нужд региона у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (+36%), а также по доле свердловчан в субъектах малого и среднего бизнеса (МСБ).

Сейчас в программу внесены изменения ряда показателей. Министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов пояснил, что они связаны с тем, что эксперты признали траекторию их достижения в 2021 году нереальной из-за распространения инфекции COVID-19. «Снижение некоторых показателей на 2021 год могут быть объяснены перенесением сроков достижения национальных целей развития до 2030 года. Это значит, что на их достижение потребуется немного больше времени. Важно, что корректировки обозначили конкретные и достижимые в сложившейся ситуации ориентиры»,— подчеркнул министр.

Ранее 36% свердловчан заявили о слишком низком доходе для покрытия основных нужд.

Ирина Пичурина