HeadHunter: 36% свердловчан заявили о нехватке зарплаты на основные нужды

36% жителей Свердловской области заявили, что их заработной платы не хватает на основные нужды, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы hh.ru. 39% респондентов признались, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 25% отметили, что на базовые нужды хватает с трудом. В целом по России доля тех, кому не хватает зарплаты на основные нужды составляет 25%.

Чаще всех о нехватке денег заявляют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. Среди тех, кому заплаты хватает на все, преобладают сотрудники банков, IT-специалисты и строители.

50% опрошенных заявили, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тыс. руб. в месяц. 25% сообщили, что им недостает 15-20 тыс. руб., 14% — 10-15 тыс. руб., остальным недостает менее 10 тыс. руб. в месяц.

«При нехватке денег свердловчане чаще всего отказываются от путешествий (69% выбрали этот вариант), а также от покупки новой одежды и обуви, и интересного досуга (по 67%). Отметим, что жители региона гораздо чаще готовы отказаться от трат на образование, нежели россияне в целом (50% против 36%), но при этом реже готовы пожертвовать новой одеждой (67% против 77%)», — отметили в hh.ru.

36% опрошенных при нехватке зарплаты предпочитают пользоваться кредитными картами, еще столько же занимают деньги у родственников, друзей или коллег. 8% обращаются в микрофинансовые организации, 6% берут кредит в банке наличными, столько же берут займ в счет зарплаты у работодателя. Еще 36% свердловчан в ситуации нехватки денег не прибегают ни к одной из перечисленных мер.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 85% свердловчан ищут новую работу, 42% учатся и осваивают новые навыки, 29% ищут подработку, 27% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства, 15% стараются создать пассивный доход за счет инвестиций.