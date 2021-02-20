Федеральную целевую программу по Крыму и Севастополю увеличили на 117 млрд рублей

Правительство России утвердило продление федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя на один год, до 2025 года. Постановление правительства опубликовано на портале правовых актов. Финансирование программы было увеличено на 117 млрд руб.

Общий объем финансирования программы на период с 2015 по 2025 год увеличился до 1,37 трлн руб., 1,3 трлн руб. из которых выделяется из средств федерального бюджета. С 2021 по 2025 год Крым и Севастополь получат около 600 млрд руб. на реализацию более 550 объектов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Продление программы позволит лучше планировать инвестиционно-строительный цикл и реализовать все намеченные объекты в срок»,— приводятся его слова на сайте Минэкономики РФ.

В 2021 году в рамках программы планируется завершить строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, водовода в Феодосии и пгт Орджоникидзе, а также строительство и реконструкцию автомобильной дороги Симферополь—Евпатория—Мирный.

Отметим, что ранее Минэкономики предложило ввести в Крыму и Севастополе особый режим, который позволил бы обеспечить конфиденциальность инвесторов. Министерство обосновывало выгоду от из создания санкциями ЕС и США, которые действуют в отношении компаний, ведущих бизнес в Крыму, сообщало РБК со ссылкой на документ.

Об инфраструктурных проблемах полуострова — в материале “Ъ” «Крым выводят на чистую воду».