Пункт вакцинации в «Невском центре» будет работать без предварительной записи

Пункт вакцинации от COVID-19, который готовится к открытию в ТК «Невский центр», будет доступен для желающих привиться без предварительной записи. Принимать будут бесплатно и в порядке живой очереди.

Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на сообщение представителей «Невского центра». Помещение для пункта в торговом комплексе на углу Невского проспекта и улицы Восстания выделено на пятом этаже. Чтобы попасть на вакцинацию, при себе необходимо будет иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что число госпитализированных с COVID-19 в Петербурге за неделю возросло на 2,5%.