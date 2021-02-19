Число госпитализированных с COVID-19 в Петербурге за неделю возросло на 2,5%

За последнюю неделю количество госпитализированных больных с COVID-19 в Петербурге увеличилось на 2,5%. Об этом сегодня сообщил первый заместитель комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

«Небольшое увеличение за последнюю неделю мы связываем с тем, что согласно рекомендации Миндзрава мы сейчас стараемся госпитализировать пациентов с любой степенью тяжести возрастом 65 лет с сопутствующими патологиями, осложняющими ковид. А также всех пациентов с сахарным диабетом старше 50 лет. К сожалению, плохой прогноз у данной категории лиц существует», — пояснил господин Сарана.

Он добавил, что если сравнивать последние две недели с двумя предыдущими, то снижение количества госпитализируемых составило 27,5%. Андрей Сарана охарактеризовал динамику как спад второй волны пандемии. Сейчас, по его словам, в сутки в стационары поступает 330-370 человек. «Это серьезная цифра, но не те пиковые значения под тысячу, которые были в конце декабря. Мы продолжаем активно выводить стационары для оказания плановой помощи», — дополнил чиновник.

Ольга Кантемирова