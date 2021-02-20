Экс-министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру продлили арест

Ленинский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру до 24 апреля. Об этом сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда.

Напомним, Андрей Майер был задержан 25 декабря 2020 года. В отношении экс-министра возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Его подозревают в допуске нарушений при реализации проекта «Жилье и городская среда», а именно при благоустройстве ростовского парка «Вересаево».

Подробнее о деле Андрея Майера читайте в тексте “Ъ-Юг” «Экс-министр попал в запарку».

Наталья Шинкарева