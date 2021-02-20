Экс-глава нижегородского Госохотнадзора отправлен под домашний арест

Бывший глава нижегородского областного комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Николай Бондаренко по решению Московского районного суда Нижнего Новгорода будет помещен под домашний арест до 14 апреля 2014 года.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия») и п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», уголовное дело в отношении Николая Бондаренко было возбуждено через неделю после реорганизации нижегородского областного комитета Госохотнадзора. По версии следствия, генерал-майор в отставке за взятку продал закрытую информацию об участниках аукциона на право долгосрочной аренды охотничьих угодий.

Андрей Репин