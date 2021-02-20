На Кубани в январе 2021 года изъяли более 10 тысяч литров нелегально произведенного пива

В январе 2021 года в Краснодарском крае изъяли более 10 тыс. л нелегально произведенных пива и пивных продуктов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Сведения о нелегальных поставках департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края ищет через ЕГАИС. Информация о них передается в полицию.

«Из-за торговли нелегальной продукцией из бюджета выпадает значимая сумма доходов – это недополученные акцизы и налоги. Растет и недобросовестная конкуренция. Несут убытки участники рынка, действующие в рамках закона», - прокомментировал глава краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Всего в регионе зарегистрировано около 12 тыс. индивидуальных предпринимателей, занимающихся поставками пива, подключенных к системе ЕГАИС. В январе к ней присоединились еще около 160 предпринимателей.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе-декабре 2020 года произвели 13,5 млн декалитров пива, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом за этот же период производство пивных напитков в регионе выросло на 53,2% – до 42,3 тыс. декалитров.

Наталья Решетняк