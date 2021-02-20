Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, умершего 18 февраля на 83-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает «Интерфакс». Церемония прощания с артистом прошла утром в МХТ имени Чехова, где работал артист.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, окончил Школу-студию МХАТ. Играл в «Современнике» и МХТ им. А. П. Чехова. Наибольшую популярность артист получил в качестве киноактера. Среди известных фильмов с участием Андрея Мягкова — «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева. Всего он сыграл более чем в 40 фильмах и сериалах.

О творческом пути артиста — в публикации “Ъ” «Рыцарь врачебного образа».