Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на ЧМ

Биатлонистки сборной Норвегии выиграли золото в эстафетной гонке на чемпионате мира (ЧМ) в словенской Поклюке. Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф, Ида Лин и Марта Рейселанн показали результат 1 ч 10 мин 39 с, они использовали 11 дополнительных патронов.

Второй стала команда Германии (+8,8 с; 5 дополнительных патронов). Бронзу завоевали украинские биатлонистки (+9,2; 7).

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11 место (+2.10,9; 1 штрафной круг; 7). Они повторили худший результат в истории выступлений на ЧМ, ранее россиянки были 11-ми на чемпионате мира 2016 года.

Позже сегодня на ЧМ состоится мужская эстафета.