«Арсенал» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч АПЛ 21 февраля

21 февраля «Арсенал» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Эксперты Фонбет расскажут об исходе матча и ставках на него.

В какой форме «Арсенал»

С 34 очками «Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Канониры» отстают от первой пятерки на 8 очков. «Арсенал» победил всего в одном из четырех последних туров – нестабильный «Лидс Юнайтед» с 11-й строчки (4:2). В остальных трех встречах команда Микеля Артеты поделила очки с «Манчестер Юнайтед» (0:0), проиграла «Вулверхэмптону» (1:2) и «Астон Вилле» (0:1).

В какой форме «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» с 56 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ с отрывом от второй строчки в 10 очков. «Манчестер Сити» на ходу: в чемпионате «горожане» победили в 12 последних встречах, а их действующая беспроигрышная серия в АПЛ насчитывает 16 матчей. В трех последних турах «Сити» выигрывал исключительно у клубов из первой десятки: «Ливерпуля» (4:1), «Тоттенхэма» (3:0), «Эвертона» (3:1).

«Арсенал» – «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В десяти последних очных встречах во всех турнирах на счету «Манчестер Сити» 9 побед, у «Арсенала» – 1. В трех последних матчах между командами в чемпионате Англии «Манчестер Сити» выиграл всухую.

Прогноз экспертов на матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» 21 февраля

Сухая победа «Манчестер Сити» за 2.65

«Арсенал» просел в атаке после удачного беспроигрышного отрезка в чемпионате. В четырех последних турах АПЛ «канониры» забили 6 голов, из них 4 – в ворота «Лидса», в остальных матчах – меньше 2 мячей. Для сравнения: в четырех предыдущих турах до этого «Арсенал» забил 10 голов и трижды забивал больше 2 голов за матч.

Забить «Лидсу» и забить «Манчестер Сити» – разные задачи. «Лидс» – команда, которая много пропускает на протяжении всего сезона. С 42 пропущенными мячами «Лидс» идет предпоследним в АПЛ по этому показателю, уступая только «Вест Бромвичу» (55). «Сити» выстроил отлично организованную линию обороны, которая в последних девяти матчах в АПЛ пропускала только от двух команд – «Ливерпуля» и «Эвертона». В обоих случаях соперник не смог забить «Манчестер Сити» больше одного мяча.

«Арсенал» мало забивает командам из топ-3 в этом сезоне АПЛ и вряд ли пробьет крепкую защиту соперника. В четырех встречах с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» «канониры» смогли забить всего 1 мяч.

На стороне сухой победы гостей и статистика очных встреч. В 6 последних личных матчах с «Арсеналом» в АПЛ «Манчестер Сити» пропустил всего 1 мяч.

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