Кремль не видит взаимности в желании улучшить отношения с Западом

Россия остается заинтересованной в налаживании отношений и США, и с Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При это он добавил, что западные страны не стремятся к выстраиванию подобного рода отношений.

«Мы очень многое делаем для этого (налаживании отношении.— “Ъ”), пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимности»,— сказал господин Песков на пресс-коле.

Сегодня, 20 февраля, состоялась Мюнхенская конференция. Официальных представителей РФ на мероприятие впервые с 1995 года не позвали. На конференции американский президент Джо Байден заявил, что США вернулись не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России. Позицию Вашингтона поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель, объявившая о необходимости выработки общей стратегии отношений с Россией. В пользу диалога с Москвой высказался только президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об итогах встречи — в колонке “Ъ” «Европа обайденела».