«Барыс» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч КХЛ 21 февраля

21 февраля «Барыс» встретится с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Аналитики Фонбет оценили шансы команд и рассказали о ставках на данный матч. Начало – в 14:00 мск.

В какой форме «Барыс»

В феврале казахстанская команда обменялась победами с «Автомобилистом» (2:3, 2:1), дважды проиграла магнитогорскому «Металлургу» (1:3, 2:3), победила «Сибирь» (3:2) и «Авангард» (3:2 ОТ). В Восточной конференции «Барыс» идет на 6-м месте, набрав 66 очков. Нижняя часть кубковой восьмерки идет очень плотно: на три балла больше у «Трактора», на 1 очко отстает «Торпедо», на 2 – «Автомобилист». Если бы плей-офф начался завтра, подопечные Юрия Михайлиса вышли бы на «Магнитку».

Из команд Восточной конференции «Барыс» меньше всех спровоцировал соперников на удаления (175 штрафных минут).

Вратарь Йони Ортио и защитник Виктор Сведберг продолжают восстановление после травм и пропустят матч с «Сибирью».

В какой форме «Сибирь»

Новосибирцы идут на 9-м месте в Восточной конференции и досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф, но недавно отобрали очки у «Трактора» (3:2 ОТ) и «Нефтехимика» (2:1 ОТ), а между этими матчами уступили «Амуру» (1:3, 1:3), «Барысу» (2:3) и «Авангарду» (0:3).

Игроки «Сибири» набрали 505 минут штрафа и забросили 32 шайбы в большинстве – это вторые показатели с конца в Восточной конференции.

Канадский центрфорвард Эрик О’Делл травмирован и не сыграет с «Барысом».

«Барыс» – «Сибирь»: статистика личных встреч

В этом сезоне команды провели 3 игры: «Сибирь» победила 2 раза с одинаковым счетом 3:1, 1 матч выиграл «Барыс» (3:2). В последних 10 очных встречах соперники одержали по 5 побед, если не брать в расчет 4 технических поражения, которые присудили казахстанцам за снятие с прошлого плей-офф. В овертаймах 2 раза взяли верх новосибирцы, 1 раз – нур-султанцы.

Прогноз экспертов на матч «Барыс» – «Сибирь» 21 февраля

Победа «Барыса» и ИТБ 2,5 за 1.83

В концовке регулярки команда из Нур-Султана пытается забраться как можно выше, чтобы начать плей-офф в гостях у «Магнитки» или «Салавата», ведь противостояние с лидерами дивизионов «Ак Барсом» и «Авангардом» сулят быстрый вылет и ранний отпуск. После международного перерыва подопечные Михайлиса одолели двух конкурентов, настроены продолжить восхождение и способны победить новосибирцев.

В «Сибири» планируется масштабная перестройка. Игроки лишились турнирной мотивации и стараются произвести хорошее впечатление, чтобы трудоустроиться в следующем сезоне. В выездной очной встрече «Барысу» хватило для победы трех шайб. В воскресенье хозяева должны забросить не меньше, чтобы набрать два очка и укрепить свои позиции в таблице.