На Петровской косе появился студенческий яхтенный клуб

На Петровской косе в Петроградском районе Петербурга зарегистрировали Межвузовский студенческий яхт-клуб. По данным ЕГРЮЛ, организацию создали в начале ферваля.

Предполагается, что на базе яхт-клуба профсоюзов будут заниматься студенты Петербургского государственного морского технического университета и Университета имени Лесгафта. НКО возглавил директор Речного яхт-клуба профсоюзов Вадим Епишин.

Как сообщает «Фонтанка.ру», глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин пояснил, что предложение Смольного о передаче яхт-клуба городу в настоящий момент рассмотрело собрание собственников и готовит ответ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в настоящее время клуб находится в бессрочном пользовании у федерации профсоюзов, но средств для его развития нет. Власти Петербурга рассматривают возможность выкупа имущества клуба с последующим благоустройством территории и созданием спортивно-рекреационного кластера.