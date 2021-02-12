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Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Смольный может выкупить яхт-клуб на Петровской косе

Власти Петербурга рассматривают возможность выкупа яхт-клуба на Петровской косе. Соответствующее предложение направлено председателю Ленинградской федерации профсоюзов Владимиру Дербину.

В настоящее время клуб находится в бессрочном пользовании у профсоюза, но средств для его развития нет. Как сообщает «Фонтанка.ру», согласно оценке СПб ГУП «ГУИОН» имущество яхт – клуба стоит 250–310 млн рублей.

Территорию клуба планируется благоустроить, отремонтировать здания, создать велодорожки и спортивные площадки, установить понтоны. При этом в будущем территория на Петровской косе станет спортивно-рекреационным кластером.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Яхт-клуб профсоюзов берут на абордаж».

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