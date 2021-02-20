Нефтяники Прикамья вручили награды в канун Дня защитника Отечества

20 февраля состоялось торжественное собрание работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в честь Дня защитника Отечества и 30-летия Компании «ЛУКОЙЛ». В рамках собрания вручены 28 благодарственных писем, почетных грамот и наград.

«23 февраля – день, когда мы поздравляем тех, кто защищал и защищает Родину и кто верен канонам мужества в любой ситуации, на любом рубеже. В лукойловских организациях Прикамья – около 600 участников боевых действий, локальных конфликтов и ликвидаторов аварии на АЭС в Чернобыле. Вы – эталон доблести, пример истинного мужества. А еще – высочайшего профессионализма. В том числе благодаря вашему труду мы, нефтяники, вызовы времени принимаем спокойно и уверенно, остаемся верны планам и достигаем поставленных целей», – отметил, обращаясь к участникам собрания, представитель Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

13 памятных подарков на торжестве были вручены ветеранам отрасли, а также участникам боевых действий, ликвидаторам чрезвычайных ситуаций и кадровым офицерам. Среди самых титулованных пермских нефтяников – защитников Отечества – генерал-майор в отставке, кавалер орденов Красной Звезды и «За службу в Вооруженных силах СССР» III степени, заслуженный военный специалист РФ, ветеран боевых действий Анатолий Самойлов.

В этом году на формат церемонии награждения повлияли действующие в регионе ограничения в связи с пандемией коронавируса. Торжественное собрание состоялось в режиме видеоконференции нескольких организаций Группы «ЛУКОЙЛ»: основной стала площадка «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ», к ней подключались залы предприятий «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», а также филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга» – «ПермНИПИнефть».