Госдолг Удмуртии за январь не изменился

На 1 февраля 2020 года государственный долг Удмуртии составил 64,24 млрд руб. Его значение за январь не изменилось, сообщает пресс-служба минфина республики.

Отметим, что структура госдолга также осталась прежней. Бюджетные кредиты составляют 38% от его общего объема или 24,29 млрд руб., кредиты, полученные от кредитных организаций, — 54% или 34,95 млрд руб., обязательства по ценным бумагам — 8% или 5 млрд руб. Расходы на обслуживание госдолга на 1 февраля составили 168,2 млн руб., просроченная задолженность отсутствует.

Напомним, что госдолг Удмуртии за 2020 год увеличился на 18,2 млрд руб. Рост связан с ситуацией с коронавирусом и неблагоприятной конъюнктурой цен на сырьевых рынках.