Кертис Блэйдс – Деррик Льюис: ставки и прогноз на бой UFC 21 февраля

В воскресенье, 21 февраля, в Лас-Вегасе в главном бою шоу UFC Fight Night 185 встретятся американские супертяжеловесы Кертис Блэйдс и Деррик Льюис. Эксперты Фонбет расскажут, на что ставить в этом поединке. Соперники должны были встретиться 29 ноября прошлого года, но поединок был перенесен.

В какой форме Блэйдс

В активе 29-летнего Блэйдса 14 побед (10 досрочно), 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся. Базовый стиль – борьба.

В школе Блэйдс занимался борьбой и стал чемпионом штата, одержав 44 победы и ни разу не проиграв. В университете продолжил выступать и выиграл национальный чемпионат NJCAA, однако не закончил учебное заведение, поскольку решил сосредоточиться на смешанных единоборствах.

В ММА Кертис дебютировал в 2014 году и первых двух соперников нокаутировал в первом раунде. Блэйдс выиграл первые пять поединков нокаутом и привлек внимание UFC.

Дебютный бой в лиге получился для Кертиса неудачным – он проиграл Фрэнсису Нганну. Но затем выиграл пять боев подряд, в том числе у известных соперников – Коди Иста, Алексея Олейника, Марка Ханта и Алистара Оверима. В ноябре 2018 года американец снова встретился с Нганну и во второй раз проиграл – техническим нокаутом в первом раунде. После этого одержал четыре победы подряд, в том числе над россиянами Шамилем Абдурахимовым и Александром Волковым.

В какой форме Льюис

В активе 36-летнего Льюиса 24 победы (20 досрочно) и 7 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся. Базовый стиль – бокс.

В 17-летнем возрасте Льюис начал заниматься боксом, однако не сумел дебютировать на любительском ринге, поскольку незадолго до боя его зал закрыли. В 2004 году Деррик был приговорен к пяти годам тюремного заключения за нарушение испытательного срока после нападения при отягчающих обстоятельствах. Через 3,5 года Льюис вышел на свободу.

После освобождения Деррик начал выступать в ММА и под попечительством знаменитого в прошлом боксера Джорджа Формана продолжил заниматься боксом. После ряда удачных любительских боев в ММА Льюис решил отказаться от бокса. В профессиональных смешанных единоборствах он дебютировал в 2010 году. Одержав в пяти боях четыре победы и потерпев одно поражение, Льюис дебютировал в Bellator, но ушел оттуда после первого же боя, в котором проиграл.

После ухода из Bellator американец выдал серию из семи побед, во время которой завоевал и защитил пояс Legacy FC. В 2014 году Льюис удачно дебютировал в UFС, выиграв у Джека Мэя. Всего в турнирах под эгидой UFC Деррик провел 20 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел 5 поражений. В активе Льюиса победы над Габриэлем Гонзагой, Роем Нельсоном, Шамилем Абдурахимовым, Трэвисом Брауном, Марчином Тыбурой, Фрэнсисом Нганну, Александром Волковым. После двух поражений подряд от Даниэля Кормье и Жуниора Дос Сантоса Деррик выиграл три следующих боя – у Благоя Иванова, Илира Латифи и Алексея Олейника.

Прогноз экспертов на бой Кертис Блэйдс – Деррик Льюис 21 февраля

Тотал раундов меньше 2,5 – 1.85

В этом поединке встретятся бойцы разных стилей. Льюис делает ставку на физическую мощь и сильный удар, благодаря которому одержал 19 из 20 досрочных побед. Блэйдс предпочитает бороться, он вяжет, прессингует и клинчует соперника, а также активно действует в партере.

Ввиду того, что у Льюиса слабые борцовские навыки, явным фаворитом считается Блэйдс. Деррик испытывал трудности во всех боях, в которых встречался с выходцами из борьбы, особенно в предпоследнем с Латифи, которому позволял вязать себя у сетки в клинчах и делать тейкдауны. В последних поединках Льюис отошел от агрессивной манеры ведения боя и действует более осторожно, что также в этом поединке может обернуться для него в минус.

У Льюиса слабая защита от тейкдаунов и неважная оборона в партере. В связи с этим немало шансов на то, что Блэйдс одержит победу до середины поединка. Льюис 4 из 5 досрочных поражений потерпел раньше третьего раунда.

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