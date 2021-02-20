«Милан» – «Интер»: прогноз и ставки на матч Серии A 21 февраля

21 февраля «Милан» сыграет с «Интером» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Фонбет - официальный партнер «Милана» в России и СНГ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики Фонбет расскажут, на что поставить в данном матче.

В какой форме «Милан»

«Милан» с 49 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице Серии A. От лидирующего «Интера» «россонери» отделяет всего 1 очко. В семи последних встречах в чемпионате «Милан» потерпел все три поражения за сезон. Также на этом отрезке команда Стефано Пиоли одержала четыре победы. В последней встрече в Серии A «Милан» неожиданно уступил аутсайдеру «Специи» со счетом 0:2. Эта осечка стоила «Милану» первого места в чемпионате.

В какой форме «Интер»

«Интер» с 50 очками располагается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Антонио Конте в хорошей форме. «Нерадзурри» не проигрывали в шести последних турах Серии A. На этом отрезке они потеряли очки всего два раза – в матчах с «Ромой» (2:2) и «Удинезе» (0:0). В оставшихся четырех матчах «Интер» обыграл «Ювентус» (2:0), «Беневенто» (4:0), «Фиорентину» (2:0), «Лацио» (3:1).

«Милан» – «Интер»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах четыре победы одержал «Интер», одну – «Милан». В трех последних матчах между командами прошла ставка «Обе забьют».

Прогноз экспертов на матч «Милан» – «Интер» 21 февраля

Обе забьют и «Интер» не проиграет за 2.02

«Милан» и «Интер» входят в пятерку самых результативных команд чемпионата Италии в этом сезоне. «Милан» забил 45 голов, «Интер» – 54. В очных встречах эти команды, как правило, обмениваются голами. Ставка «Обе забьют» проходила в четырех из пяти последних матчей между «россонери» и «нерадзурри». Скорее всего, стоит ждать голов от обеих команд и на этот раз. «Милан», который в последних матчах пропускал даже от «Болоньи» и «Специи», вряд ли сохранит ворота нераспечатанными в игре с «Интером», забивавшим минимум два гола в трех последних турах. «Интер» же вполне может пропустить от «Милана». В этом сезоне «россонери» забивали во всех матчах Серии A с командами из топ-5: «Интером» (2:1), «Ромой» (3:3), «Ювентусом» (1:3), «Наполи» (3:1).

«Милан» проводит последние матчи в чемпионате хуже, чем «Интер», – сразу два поражения в четырех предыдущих турах. На стороне «нерадзурри» будет и сложный график «Милана». «Россонери» проведут игру на третий день после встречи в Лиге Европы с «Црвеной Звездой». У «Интера» нет такой дополнительной нагрузки, последний матч «нерадзурри» сыграли 14 февраля. Команда Конте будет свежее и вряд ли упустит шанс сохранить за собой первую строчку в чемпионате.

Исторически «Интер» хорошо играет с «Миланом». В 11 последних очных встречах во всех турнирах «нерадзурри» проиграли «россонери» в основное время лишь раз, одержали шесть побед и четырежды сыграли вничью. Маловероятно, что находящийся в лучшей форме «Интер» проиграет «Милану» на этот раз.

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