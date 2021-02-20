«МегаФон» набрал скорость в 5G-роуминге Уральцы могут им воспользоваться в 17 странах мира

Компания «МегаФон» протестировала возможности 5G-роуминга, увеличив в ходе испытаний скорость интернета до 1,1 Гбит/сек. Результат был зафиксирован в Хельсинки через приложение Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.



«Тест определил текущий потенциал 5G в международном роуминге. В ближайшем будущем гигабитные скорости позволят абонентам получить совершенно новый пользовательский опыт. Например, помогут погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах»,— пояснили в компании.

В пресс-службе оператора подчеркнули, что полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге. «Мы уделяем большое внимание качеству и скорости передачи данных – мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим, чтобы с открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — пояснили в «МегаФоне».

Сейчас 5G-роуминг доступен уральским абонентам «МегаФона» в 17 странах мира: в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.

По итогам января 2021 года в сети «МегаФона» зарегистрировано более 200 тысяч устройств с поддержкой 5G, за год их количество выросло более чем в 500 раз.