Перевозчикам Петербурга не хватает грузовиков для перевозок внутри КАД

Петербургский бизнес стал испытывать нехватку техники после введения запрета на движение внутри КАД грузовиков экологического класса ниже Евро-3. Об этом пишет «Агентство Бизнес Новостей».

В конце января 2021 года в Санкт-Петербурге расширили список улиц, где запрещено движение грузовиков массой выше 8 тонн и ниже класса Евро-3, до 107. Запрет уже сказался на петербургских перевозчиках, в чьих автопарках 65% автомобилей старше 15 лет и лишь 19,8% отвечают нормам Евро-4 и выше.

Одной из причин старения автопарка перевозчиков, отмечает издание, эксперты называют увеличение сборов по системе «Платон» и высокие цены на новую технику.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что владельцы грузовиков пополнили дорожный фонд Ленобласти на 30 млн рублей за 2020 год.