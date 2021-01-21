Владельцы грузовиков пополнили дорожный фонд Ленобласти на 30 млн рублей

За прошлый год дорожный фонд Ленинградской области пополнился на 30 млн рублей за счет перечислений от владельцев большегрузных автомобилей. Собранные средства будут направлены на ремонт региональных дорог.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, всего в 2020 году было зафиксировано 22 тыс. поездок транспорта с тяжеловесным и крупногабаритным грузом. Было перевезено около 90 тыс. тонн негабаритных грузов.

В пресс-службе добавили, что протяженность региональных дорог на территории области составляет 9,3 тыс. км.

Напомним, что участки Гостилицкого шоссе и дороги Красное Село – Гатчина – Павловск в Ленобласти будут отремонтированы с привлечением федеральных средств.