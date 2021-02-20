Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о новом бренде дизайнера.

Gianfranco Ferre, Versace, Prada, Louis Vuitton, Sonia Rykiel — это только часть послужного списка Жюли де Либран. В Sonia Rykiel она работала креативным директором с 2014-го по 2019-й, а покинув пост, сразу представила свою марку — Julie de Libran Paris.

Когда на летней неделе кутюр в 2019 году она представляла свою первую коллекцию, многие редакторы писали о том, что платья — ее конек. Так или нет, но свой бренд она начинала именно с платьев, да и лично мне первые приходят на ум при упоминании ее имени именно они, такие, как платье-«мишура».

Теперь де Либран поупражнялась в другом. Ее свежее партнерство произошло с брендом, знаменитым прежде всего своим нижним бельем, я об Eres. Получилась очень чувственная коллекция с кружевами. И это не единственное партнерство с компаниями и ателье, принадлежащими Chanel. Всего их три. Вместе со старинным французским специалистом по мужским рубашкам Charvet де Либран создала платья-рубашки, а совместно со специалистами в бижутерии Goossens — украшения. В лукбуке можно видеть результат всех трех партнерств, и вещи эти отлично сочетаются.