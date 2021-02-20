«Ресторан основательно обновился»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, что нужно сделать, чтобы попробовать по-настоящему острые индийские блюда в заведении.

Ресторан Tajj Mahal после многих лет работы основательно обновился. Впрочем, мебель не стала более удобной, особенно это касается кресел и диванов бездонной глубины, привезенных прямиков из Пакистана. Зато меню обрело максимально четкие национальные черты — теперь оно почти полностью индийское. Остались, конечно, странные атавизмы в виде шурпы, харчо, кутабов и люля-кебабов, но на них можно просто закрыть глаза. При этом цены снизились, а само меню уменьшилось.

Но универсальный подход к еде, уравнивающий в гастрономических правах острейший индийский бирьяни и безобидный узбекский плов, все-таки сохранился. Готовят на кухне Tajj Mahal по умолчанию с московской мерой остроты, то есть совсем пресно и не слишком пряно. Так что если вы действительно хотите ощутить жар и пряную глубину индийских специй, которые и придают неподражаемое очарование и подлинный колорит овощным самосам, бирьяни с овощами, бамии и баттер чикен, то настойчиво просите у официанта готовить все блюда даже не средней, а самой сильной остроты, иначе вообще ничего не почувствуете.

Если сравнивать кухню Tajj Mahal с Darbars на проспекте Мира, то она явно уступает ему по яркости и полноте вкусового баланса, но есть в меню настоящая жемчужина — бенган барта — печенные на гриле баклажаны. Вот ради них стоит в этот ресторан приходить специально.