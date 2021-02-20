Банки попросили разрешить им отказывать в переводах через исполнительные листы

Банки попросили дать им право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по исполнительным лицам в некоторых случаях, чтобы бороться с сомнительными операциями через документы, направленными на обналичивание или кражу денег. Это следует из письма Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Минюст 17 февраля, пишет РБК.

В письме говорится, в начале года Минюст и ЦБ вернулись к работе над инициативой, которая поможет решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. Они предлагали зачислять деньги по таким документам только на счета в российских банках. Авторы письма выразили поддержку такой идее и предложили ее дополнить.

Замруководителя совета Александр Наумов подтвердил факт отправки документа. Представитель Минюста сообщил, что письмо в министерстве еще не получали.

Банки заявили, что заинтересованы в ограничении оборота бумажных исполнительных листов. Они хотят отказывать гражданам с такими документами, если информации о них нет в электронной базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Также в объединении предлагают организовать переводы по листам от зарубежных судов только через систему ФССП. «Сам механизм списания по таким документам широко используется для вывода средств за рубеж, легализации преступных доходов. Чтобы это устранить, нужно обязать взыскателей делать это через какой-то официальный канал»,— считает замруководителя НСФР Александр Наумов. По его словам, у банков нет возможности верифицировать такие документы и отказывать в их приеме, что приводит к махинациям.

Ранее сообщалось, что российские банки столкнулись с притоком клиентов, которые пытаются сами взыскать долги, без участия судебных приставов. Граждане и компании стали чаще предъявлять в банки бумажные исполнительные листы, которые позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.