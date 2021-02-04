Банки сообщили о росте числа попыток списать долги по решению суда без приставов

Российские банки столкнулись с притоком клиентов, которые пытаются сами взыскать долги, без участия судебных приставов, сообщает РБК. Как отмечает издание, граждане и компании стали чаще предъявлять в банки бумажные исполнительные листы, которые позволяют списывать долги со счетов третьих лиц.

Сбербанк сообщил об увеличении потока таких документов на 30%, «Тинькофф» — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии 2020 года по сравнению с первым. ВТБ также заявил о «существенном» росте числа таких обращений. Кроме того, в интернете появились жалобы клиентов на затягивание банками операций по их обработке.

По закону банк должен совершить операцию по исполнительному листу. Согласие должника для этого не нужно. В случае, если у банка есть сомнения в подлинности документа, он может не более чем на семь дней остановить проведение операции.

Представители банков объяснили РБК, что часть поданных исполнительных листов оказываются подделкой. Банк России отметил, что несмотря на пандемию, схемы с использованием исполнительных листов стали популярнее. По оценкам ЦБ, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.