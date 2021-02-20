Прокуратура организовала проверку по факту пожара в гостинице Сочи

Прокуратура Адлеровского района Сочи организовала проверку по факту пожара, произошедшего утром 20 февраля в гостинице на улице 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство проверит соблюдение федерального законодательства при возведении и эксплуатации гостиницы (здание в настоящий момент не функционирует).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, возгорание произошло в 7:19. Огонь вспыхнул на седьмом этаже, охватив около 600 кв.м площади. В 8:39 пожар полностью потушили. Из здания эвакуировано 23 рабочих, которые занимались реконструкцией гостиницы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Наталья Решетняк