В Сочи 23 рабочих эвакуировали из-за крупного пожара в гостинице

Спасательные службы эвакуировали 23 человека из-за пожара в гостинице в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарском краю.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на ул. 8 марта поступило на пульт дежурного 20 февраля в 7:19. Приехавшие на место сотрудники Сочинского пожарно-спасательного гарнизона установили, что возгорание произошло на седьмом этаже. Изначально площадь пожара составляла 150 кв. м, однако буквально за 15 минут огонь усилился, охватив около 600 кв.м территории здания.

В 8:09 возгорание было локализовано, в 8:23 пожарные ликвидировали открытое горение, в 8:39 пожар полностью потушили. Во время пожара было эвакуировано 23 человека – рабочие, занимавшиеся реконструкцией гостиницы. По предварительной версии жертв и пострадавших нет, гостиница во время возгорания не работала.

В тушении пожара задействовано 60 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 34 человека, 13 единиц техники.

Алексей Белянин