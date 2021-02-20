На Всемирном мобильном конгрессе-2021 в Шанхае прошел брифинг Huawei. Ричи Пэн (Ritchie Peng), президент линейки продуктов 5G компании Huawei, выступил с докладом на тему «Построение оптимальных сетей 5G с помощью постоянных инноваций».

Ричи Пэн на онлайн-брифинге на Всемирном мобильном конгрессе 2021 в Шанхае

Прошло два года с начала коммерческого внедрения сетей 5G. За этот период мобильные сервисы продемонстрировали высокие темпы развития, в мобильной индустрии появилось множество новых многообещающих возможностей. Компания Huawei предложила стратегию целевых сетей 5G «1+N», которая обеспечивает максимальную выгоду всем заинтересованным сторонам благодаря непрерывным инновациям и активному сотрудничеству с заказчиками. «Huawei планирует тесно взаимодействовать с партнерами по отрасли, чтобы обеспечивать максимально качественное обслуживание пользователей в любое время и в любом месте, создавая надежные и эффективные сети 5G с широчайшими возможностями»,— подчеркнул г-н Пэн.

Темпы развертывания сетей 5G по всему миру стремительно растут. Прогнозы относительно развертывания сетей 5G, сделанные год назад, полностью оправдались. Число пользователей 5G по всему миру достигло 200 миллионов, на сегодняшний день развернуто более 800 тыс. сайтов 5G. В целом впечатления пользователей выросли более чем в десять раз, а цена начальных терминалов 5G меньше 350 долларов США. Быстрому развитию сетей 5G в отраслевой цепочке способствует ряд факторов, в частности непрерывное внедрение инноваций: развитие инновационных сервисов операторами связи, разработка новых продуктов и приложений поставщиками устройств; внедрение принципиально новых систем, алгоритмов и решений поставщиками системного оборудования; новаторские подходы заказчиков к отраслевым приложениям.

Китайская сеть во многом обязана своим успехом масштабному развертыванию Massive MIMO в средних полосах частот TDD. Это помогло повысить пропускную способность, в результате возросла емкость сетей 5G и увеличилась площадь их непрерывного покрытия. Развертывание упрощенных сайтов 5G позволяет операторам связи за пределами Китая быстро запустить решение Massive MIMO 5G в эксплуатацию на тех сайтах, где недостаточно места для установки новых антенн. Инновационные продукты и решения Huawei 5G для средних частот позволяют операторам связи предлагать заказчикам высококачественные сетевые сервисы 5G. Это подтверждается результатами независимого тестирования, которое проводилось в Южной Корее, Германии, Австрии, Саудовской Аравии и других странах и регионах. Даже если во время тестирования операторы связи не отмечали дополнительных преимуществ в плане спектра, качество обслуживания пользователей в любом случае возрастало на 10–50% при использовании тех же устройств 5G.

Ориентированная на будущее целевая сеть 5G «1+N» опирается на инновационные технологии для любых частотных диапазонов и сценариев. Благодаря этому операторы связи получают возможность развертывать упрощенные сети 5G с высокой пропускной способностью и поддержкой «N возможностей» по требованию. Для реализации этой концепции Huawei разработала инновационные продукты и решения 5G. Двухдиапазонный FDD Massive MIMO значительно увеличивает пропускную способность сети по сравнению с 4T4R и поддерживает развертывание пакетного проектирования. Сверхширокополосное решение Blade Pro объединяет в одном модуле три диапазона низких или средних частот, что позволяет упростить развертывание, оптимально использовать фрагментированные спектры и повысить энергоэффективность за счет распределения мощности. Двухдиапазонные решения для узлов связи Easy Macro 3.0 и Book RRU 3.0 поддерживают инновационные комбинации частотных диапазонов FDD+FDD и TDD+SUL. Это повышает гибкость в обеспечении полного покрытия без мертвых зон как внутри, так и снаружи помещений. Что касается решения Super Uplink (SUL), в 2017 году Huawei впервые предложила комбинацию спектров TDD и FDD для улучшения покрытия на границах сот. В 2019 году благодаря решению SUL качество связи в UL улучшилось в четыре раза. В 2020 году для обеспечения сверхвысокой полосы пропускания восходящего канала, необходимой для промышленных приложений, решение SUL с его широкополосным спектром достигло гигабитных возможностей восходящего канала.

В преддверии наступающего золотого десятилетия 5G усилия компании Huawei будут направлены на внедрение инновационных технологий для целевой сети «1+N», что поспособствует построению широкополосной сети с непрерывным покрытием и поддержкой Massive MIMO. В 2021 году Huawei продолжит выпускать передовые решения Massive MIMO и BladeAAU Pro, а также сверхширокополосные системы FDD Massive MIMO. Компания Huawei нацелена на расширение «N возможностей» и стремится предоставлять операторам связи широкополосные, многоотраслевые и многочастотные решения, упрощающие развертывание сетей 5G. В сегменте автоматизации сетей компания Huawei намерена предложить соответствующие решения для рынков 5GtoH и 5GtoB и укрепить свои позиции на рынке toC. Это поспособствует полной реализации многоплановых возможностей 5G операторами связи и цифровой трансформации различных отраслей.