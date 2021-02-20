«Тамбов» сможет зарегистрировать новых футболистов и сыграет в Кубке России с «Локомотивом»

Футбольный клуб «Тамбов» в воскресенье сыграет в матче 1/8 финала Кубка России по футболу с московским «Локомотивом». Об этом говорится на сайте клуба. «На данный момент состав команды претерпел существенную ротацию»,— заявили в клубе, пообещав раскрыть подробности позднее.

Напомним, игра была под угрозой срыва из-за нехватки футболистов для проведения матча и долгов клуба перед игроками. Но вчера стало известно, что Российская премьер-лига (РПЛ) выделила «Тамбову» средства, достаточные для разблокировки банковских счетов. Кроме того, палата РФС по разрешению споров удовлетворила ходатайства 14 бывших футболистов клуба о временном снятии запрета на регистрацию «Тамбовом» новых футболистов до 25 февраля. Согласно сообщению РФС, переживающий финансовые трудности клуб сможет продолжить выступление в Российской премьер-лиге и Кубке России по футболу.

Почему встреча с «Локомотивом» могла не состояться — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин