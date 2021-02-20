Какие новостройки в Уфе доступны по «Военной ипотеке»

ГК «Первый Трест» стала первым застройщиком в Уфе чьи объекты получили одобрение ФГКУ «Росвоенипотека». А это значит, что теперь военнослужащим в Уфе доступно не только вторичное жильё, но и новостройки.



— Мы рады, что стали первым застройщиком в Уфе, который получил право продавать квартиры в строящихся жилых комплексах с использованием программы «Военная ипотека». Кроме большого выбора планировочных решений вы также можете выбрать и локацию: географический или исторический центр города, ведь аккредитацию получили сразу два жилых комплекса ГК «Первый Трест», что говорит о высоком уровне надёжности компании. Купить квартиру вы можете всего от 2 500 000 руб. — рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».

Оба жилых комплекса возводятся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», поэтому покупать квартиру в ЖК «Новатор» и Grand&Grand безопасно даже на ранних стадиях строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.

Напомним, что льготная программа военной ипотеки действует в России уже 15 лет. Военнослужащие включённые в реестр участников накопительно-ипотечной системы могут получить по ней квартиру, не потратив собственных денег. Средства на первоначальный взнос и на ежемесячные платежи предоставляются государством.

Ставка по программе «Военная ипотека» на новостройку с господдержкой составляет от 5,85% 1 годовых. Сумма кредита от 700 000 рублей до 3 930 000 рублей. Срок кредитования от 36 месяцев до 25 лет. А минимальный первоначальный взнос — всего 15%.

Узнать больше о проектах вы можете на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисе продаж по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78.

Справка о компании ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор» (информация дана на 20.02.2021 года). Клубный исторический квартал «На Успенской». Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Клубный дом «Соты». Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ № 7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Grand&Grand». Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НЕБО СТОЛИЦЫ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «НОВАТОР». Застройщик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «НОВАТОР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.