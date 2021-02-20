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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге выявили 1092 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса, их них в Петербурге — 1092. В Ленобласти COVID-19 подтвержден еще у 184 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

В пресс-службе Смольного заявили об обследовании 22642 человек на коронавирус за пятницу.

За сутки в Петербурге скончались 52 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а за период с начала пандемии — 10738. По данным портала «Стопкоронавирус», в настоящее время 64294 петербуржца получают лечение от COVID-19.

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