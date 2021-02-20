Власти Хакасии просят прокуратуру и МВД проверить ход торгов «Абаканского рудника»

Правительство Хакасии обратилось в правоохранительные органы по ситуации, сложившейся на торгах по продаже имущества ООО «Абаканский рудник», сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

Письма за подписью главы республики Валентина Коновалова направлены в региональные прокуратуру и управление МВД. В правительстве рассчитывают, что правоохранительные органы «проведут проверку соблюдения требований федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» как конкурсным управляющим, так и потенциальным покупателем имущественного комплекса горнорудного предприятия».

Власти Хакасии напомнили, что на этой неделе к ним обратились представители рудника, сообщившие об угрозе, что имущественный комплекс предприятия, выставленный на торги в рамках процедуры банкротства, «может попасть в руки недобросовестного покупателя».

«Руководство предприятия опасается, что лицо, проявившее интерес к покупке, не выполнит обязательства по сохранению рудника и рабочих мест»,— передает пресс-служба правительства.

Как сообщалось, единственную заявку на торги подал помощник депутата Госдумы Анатолия Карпова Элфан Рамазанов, но она не была допущена к участию. Господин Рамазанов успешно обжаловал отказ в ФАС. По его словам, он планирует развивать рудник, на первых этапах вложив в модернизацию оборудования 1,5–2 млрд руб.

ООО «Абаканский рудник» является градообразующим для Абазы, образовано в октябре 2013 года. В 2015 году компания подала на самобанкротство, в январе 2016 года в ней введено конкурсное производство. 100% компании находятся в собственности ООО «Абазинский рудник», которое на 60% принадлежит правительству республики и на 40% сенатору от Хакасии в Совфеде Александру Жукову (доверительный управляющий с 2019 года — Евгений Пфау). По данным пресс-службы правительства, в 2020 году на руднике произведено 1,8 млн т концентрата железной руды. В компании работают более 750 человек.

Подробнее о ситуации с рудником в Абазе — в материале “Ъ-Сибирь” «В горном одиночестве».

Дарья Решетникова