Администрация Ростова: Работы на мосту на Малиновского ведутся в соответствии с графиком

В Ростове на улице Малиновского проходит устройство опор нового моста, сообщает пресс-служба администрации города. Уточняется, что сейчас идет установка опоры №2. Кроме того, бетонируется основание опоры №1, происходит устройство свай для опоры №5.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Нам необходимо установить 56 буронабивных свай. Из них 24 — уже готовы. Кроме того, продолжается демонтаж строений на выкупленных участках, вынос линий электропередач, перекладка ливневой канализации, переустройство дорожной одежды»,— сказал заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский. Его слова приводятся в сообщении.

Напомним, движение по мосту на Малиновского было закрыто 4 января из-за аварийного состояния моста. Реконструкция моста должна завершиться в декабре 2021 года. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил министерству транспорта региона проработать возможность возобновления движения общественного транспорта по мосту в конце апреля.

Наталья Шинкарева