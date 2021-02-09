Движение общественного транспорта по мосту на Малиновского могут открыть в апреле

Движение транспорта по мосту на Малиновского могут открыть в апреле

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил министерству транспорта региона проработать возможность возобновления движения общественного транспорта по мосту на Малиновского в Ростове к концу апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас на объекте полностью демонтированы пролеты, строители разбирают старые опоры. Пешеходный маршрут, за исключением технологических проездов и мест движения техники, заасфальтирован на 80%.

«В ближайшее время с северной стороны, от Военведа, начнут отсыпать подход к мосту. С южной стороны уже прокладывают водопровод, ливневую канализацию, переустраивают воздушную линию электропередачи»,— уточняется в сообщении.

Напомним, проезд транспорта по мосту на Малиновского был закрыт с 4 января 2021 года. Начался разбор конструкций. Как сообщала городская администрация, мост находился в аварийном состоянии.

Наталья Шинкарева