Социолог Евгений Голубев: перед новыми выборами в Госдуму шансы Коваленко и Лисицына равны

Если на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму в ярославском избирательном округе №194 вновь будут участвовать в качестве кандидатов известный хоккеист Андрей Коваленко и бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, то в настоящее время у них примерно равные шансы на победу, считает руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» и портала «Клуб социологов» Евгений Голубев.

Социолог отметил, что в отличие от прошлогодних дополнительных выборов, когда избранный депутат получал мандат только на один год, на выборах в 2021 году в 194-ом округе будет более жесткая конкуренция. По данным господина Голубева, по этому округу может быть выдвинут от ЛДПР или же путем самовыдвижения Сергей Балабаев. Не исключает социолог и участия в выборах по округу №194 Александра Воробьева от КПРФ.

Напомним, в сентябре 2020 года на дополнительных выборах в Госдуму по 194-му округу победу одержал Андрей Коваленко, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 40,27% голосов избирателей. Вторым стал Анатолий Лисицын, выдвинутый «Справедливой Россией». Он получил 34,21% голосов. Явка на довыборах составила 22,64%.

Подробнее о предвыборных раскладах за полгода до выборов в Госдуму в интервью Евгения Голубева “Ъ-Ярославль” — «Колеблющиеся люди решают исход голосования».