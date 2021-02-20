Осужденного депутата Николая Кравченко лишили должности председателя комитета ЗСК

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края освободили от должности председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Обсуждение проводилось в рамках заседания комитета. Новым председателем назначен Иван Артеменко.

Кроме того, депутатами было принято решение о выводе господина Кравченко из состава фракции партии «Единая Россия».

«Несмотря на то, что на сегодняшний момент у меня нет претензий к профессиональным и деловым качествам парламентария, наша общая позиция достаточно проста. Она заключается в том, что закон един для всех, и не важно, какой пост занимает человек, его преступивший. Ответственность за проступок должна быть неизбежна», – заявил спикер ЗСК, руководитель фракции «Единой России» Юрий Бурлачко.

Кроме того, он отметил, что партия не выдвигала кандидатуры Николая Кравченко на должность депутата ЗСК: он шел на выборы по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения. Это, как отметил Юрий Бурлачко, зона ответственности непосредственно депутата перед избирателями.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор нижестоящей инстанции по делу в отношении депутата ЗСК Николая Кравченко. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч.2 УК РФ).

Как выяснилось, в октябре 2012 года мужчина был избран депутатом ЗСК пятого созыва, а в ноябре того же года его дочь стала его помощником. Родственница фигуранта в течение нескольких лет с 2011 по 2015 годы без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турцию. Несмотря на отсутствие женщины, в табели учета рабочего времени вносились данные, документы подписывались депутатом ЗСК. В результате помощнику депутата была незаконно выплачена зарплата в размере 74,7 тыс. руб.

Алексей Белянин