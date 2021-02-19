Краевой суд оставил в силе приговор в отношении председателя бюджетного комитета ЗСК

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор нижестоящей инстанции по делу в отношении депутата ЗСК Николая Кравченко. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч.2 УК РФ).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в августе 2014 года Октябрьский районный суд Краснодара признал Николая Кравченко виновным в инкриминируемом ему преступлении. На сайте суда говорились, что в октябре 2012 года мужчина был избран депутатом ЗСК пятого созыва, а в ноябре того же года его дочь стала его помощником. Родственница фигуранта в течение нескольких лет с 2011 по 2015 годы без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турцию. Несмотря на отсутствие женщины, в табели учета рабочего времени вносились данные, документы подписывались депутатом ЗСК. В результате помощнику депутата была незаконно выплачена зарплата в размере 74,7 тыс. руб.

Расследование проведено отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю. «Санкция за указанное преступление предусматривает различные виды наказаний, вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового»,- сообщала пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб., а также удовлетворил иск прокурора края о возмещении ущерба, причиненного его противоправными действиями. Николай Кравченко вину не признал.

Далее парламентарий обжаловал приговор в апелляционной инстанции, однако крайсуд оставил без изменения решение первой инстанции. Обвинительный приговор вступил в законную силу.

Кравченко Николай Петрович занимает должность председателя комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям. Избран в октябре 2012 года в пятом созыве от партии «Единая Россия». Родился 17 мая 1957 года. В 1983 году окончил Краснодарский государственный институт культуры по специальности «Культурно-просветительная работа», получил квалификацию «Культпросветработник, руководитель молодежного театрального коллектива». В 2001 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция», получил квалификацию «Юрист». Доктор экономических наук.

Юрист Руслан Шеметов отмечает, что пункт 10 ст. 40 ФЗ-131 говорит о досрочном прекращении полномочий депутата в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. «Однако все в итоге зависит от тяжести преступления и множества других обстоятельств. Далеко не факт, что его, так сказать, уволят»,- отметил юрист.

Мария Турбина