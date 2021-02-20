Загородные дома определяются с ценами

Количество домов в Подмосковье, которые можно снять на весну и лето, стремительно сокращается. Купить приличный загородный объект и вовсе невозможно, поделились с “Ъ FM” аналитики рынка. Последние лоты с приемлемым соотношением цены и качества разобрали еще прошлой весной те, кому пришлось перейти на удаленную работу. Подстегнуть девелоперов выводить новые проекты может лишь продление программы льготной ипотеки. До тех пор роста цен на загородную недвижимость ждать не стоит, говорят собеседники “Ъ FM”. В какую сумму может обойтись дом в Подмосковье? Расскажет Григорий Колганов.

Пандемия оживила рынок загородной недвижимости, насколько это было возможно. Тех, кто много лет не мог избавиться от невостребованного дома или коттеджа, тут же начали заваливать звонками москвичи, которые пребыванию на самоизоляции предпочли бы прогулки по собственному участку. Правда, желающие перебраться за город в большинстве случаев разочаровывались в увиденном, и до этапа сделки так и не доходило.

В итоге рынок снова замер, а вместе с ним и цены на недвижимость, говорит руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов: «В последнее десятилетие новые проекты практически не выходили, выбирать было особо не из чего, поэтому после исчерпания оставшихся ресурсов первичного сегмента спрос перешел также на вторичный. Продались в наиболее ликвидные объекты, остались более дорогие. Из-за этого технический показатель средней цены вырос».

Оказалось, что представленные на рынке лоты совершенно не подходят москвичам, которые готовы инвестировать в недвижимость несколько десятков миллионов рублей. И дело даже не в том, насколько современно выглядят выставленные на продажу дома. У потенциальных покупателей высокие требования к тому, что внутри, объясняет директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик: «Обязательно при каждой спальне должен быть свой санузел и гардероб, должны быть места для хранения сезонных вещей. Тренд этого года — наличие кабинета. Людям надоело работать в гостиных либо в спальнях. Хорошее техническое оснащение дома важно — вентиляция, кондиционирование».

По данным опрошенных “Ъ FM” экспертов, продавцы продолжают держать цены на прежнем уровне. Аналитики отмечают, что потенциально дома могут подорожать, если Москву накроет новый локдаун, но об этом речи пока не идет. Есть, правда, и исключения. Так, в Московской области можно найти простые летние домики без удобств с ценами на 20% выше прошлогодних, говорит вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: «Например, 50-70 кв.м., с электроэнергией, с водой на летний период, без какой-либо канализации. Дачи, которые, в 100-километровой зоне находились, было очень сложно продать, тысяч за 400. Сейчас они стоят от 500 тыс. 50-километровая зона — от 1 млн, трехкилометровая — 1,5-2 млн».

Казалось бы, в условиях повышенного спроса на загородную недвижимость девелоперам стоило как можно быстрее выйти на рынок с новыми проектами. Но, по словам аналитиков, пандемия — слишком непредсказуемый фактор. Многие боятся, что ажиотаж схлынет и вернуть вложенные в строительство деньги не удастся. Государство пытается стимулировать девелоперов субсидиями. Сейчас молодые семьи могут взять льготную ипотеку под 6,5% на частный дом, предложение действует до 1 июля. Продление и расширение этой программы придаст застройщикам уверенности, продолжает Дмитрий Таганов: «Ипотеку на загородное жилье банки предоставляют очень неохотно — по завышенным ставкам, по плохим условиям. И доля таких ипотечных сделок не превышает 5%.

Даже в условиях прекращения пандемии можно ожидать, что спрос будет стимулироваться этой ипотекой. А поскольку будет спрос, и у девелоперов появится уверенность, соответственно, начнется вывод новых проектов».

Пока девелоперы только готовятся открывать новые проекты, желающим провести теплую часть года в частном доме не остается ничего, как арендовать жилье. Но и здесь выбор ограничен. Как говорят аналитики, сейчас объем предложения на рынке почти на 30% ниже допандемического. Вдобавок, по прогнозам специалистов, к началу марта спрос на загородную недвижимость повысится, что вряд ли отразится на цене малоликвидных объектов, но наверняка приведет к подорожанию наиболее привлекательных.

Лилия Галявиева