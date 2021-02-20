В Челябинске поджигателя особняка XIX века осудили на 3,5 года колонии

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор горожанину, обвиняемому в поджоге исторического здания на улице Труда. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования владельца здания о возмещении ущерба в размере 4,3 млн руб.

Установлено, что вечером 9 августа 2019 года челябинец, воспользовавшись временным отсутствием сторожа, проник в здание на улице Труда, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом Пчелина», и поджег его из хулиганских побуждений. В результате особняк XIX века был уничтожен на 86%. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар случился во время ремонтно-реставрационных работ. Практический полностью выгорел второй деревянный этаж здания.