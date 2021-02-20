Более 2 тысяч соцконтрактов заключили с нижегородцами с начала года

В Нижегородской области с начала года заключили более 2,1 тыс. социальных контрактов с малоимущими жителями региона на общую сумму более 300 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего в 2021 году планируется заключить более 21 тыс. контрактов с нижегородцами на 2,1 млрд руб. В приоритетном порядке будут заключать контракты с семьями с детьми. «Мы убедились, что социальный контракт является действенным инструментом для выхода из бедности, повышения и стабилизации уровня дохода»,— рассказал министр соцполитики региона Юрий Хабров.

Социальные контракты начали заключать с 2020 года. Это форма адресной поддержки малоимущих граждан. После заключения контракта нижегородцы будут получать ежемесячные выплаты, если они выполняют условия договора и стараются улучшить свое положение: ищут работу, проходят курсы переобучения, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, например.

Анастасия Еремина