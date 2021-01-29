На соцконтракты с нижегородцами направят 2 млрд рублей в 2021 году

Более 23,5 тыс. социальных контрактов заключили с малоимущими жителями Нижегородской области в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. На их исполнение выделили более 1,7 млрд руб.

В частности, более 11 тыс. соцконтрактов заключили на трудоустройство. Для преодоления трудной жизненной ситуации подписали 9,37 тыс. контрактов, для открытия своего дела – 2,2 тыс., на профессиональное обучение – 961 контракт.

На заключение социальных контрактов в 2021 году выделили более 2 млрд руб. В правительстве рассчитывают сосредоточиться на заключении контрактов по трудоустройству и развитию собственного дела.

Социальный контракт является новой формой адресной поддержки малоимущих граждан, их стали заключать в 2020 году. Подписавшие договор нижегородцы смогут получать ежемесячные выплаты, если они выполняют условия по улучшению своего положения: ищут работу, проходят курсы переобучения, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, например.

Анастасия Еремина