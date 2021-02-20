Круглый стол «Год предпринимательства прошел, что дальше?»

25 февраля издание Коммерсантъ-Удмуртия совместно с Корпорацией развития Удмуртии проводит круглый стол о том, как восстанавливается бизнес после коронакризисного года.



2020 год в Удмуртии был объявлен Годом предпринимательства, однако из-за пандемии коронавируса бизнес оказался под ударом. Станет ли 2021-й годом восстановления предпринимательства и что для этого нужно, обсудим за круглым столом. С какими проблемами бизнес сталкивается сейчас, как выходит из коронакризиса, что мешает ему выйти на нормальный процесс наращивания оборотов, какие меры поддержки есть и какие нужны, какие направления экономики чувствуют себя лучше всех и что в конечном счете дал Год предпринимательства в Удмуртии для дальнейшего развития бизнеса в регионе?

В круглом столе примут участие первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов, представители Корпорации развития республики, банков, «Опоры России», «Деловой Удмуртии», «Деловой России», УТПП, предприниматели.

Мероприятие пройдет 25 февраля в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Центр» по адресу: Ижевск, ул. Авангардная, 4 Б.

Трансляция с круглого стола будет вестись в группу «Коммерсантъ-Удмуртия» в Facebook, сообществах Корпорации развития Удмуртии и портала Izhlife во «ВКонтакте».

По всем вопросам просим обращаться к руководителю отдела проектов Светлане Филатовой: +7 (905) 875-80-20, +7 (3412) 945-075

Предварительная регистрация на круглый стол обязательна по этой форме.