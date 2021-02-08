В охотничьем угодье Ростовской области введут карантин из-за выявленного случая бешенства

В Ростовской области был выявлен первый с начала года случай бешенства. Об этом сообщает пресс-служба управлении ветеринарии региона. Вирус был выявлен при исследовании шакала, застреленного на территории Нижнесальского Охотугодья Семикаракорского района.

Диагноз был установлен в Ростовской областной ветеринарной лаборатории при микроскопическом иммунофлуоресцентном анализе. «В связи с выявлением случая бешенства, на территории охотугодья будет введен карантин, запрещающий охоту сроком на два месяца»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева